Miami Open, quando gioca Sinner? Orario, avversario e diretta tv degli ottavi

SportFair

Continua lo spettacolo del Miami Open. Se nel tabellone femminile non abbiamo nessuna italiana in campo, in quello maschile sono ben tre gli azzurri che si giocheranno oggi il pass per i quarti di finale.

In campo oggi nel Masters 1000 in corso in Florida ci saranno Arnaldi, Sinner e Musetti.

L’avversario di Sinner e degli italiani

Jannik Sinner farà i conti con O’Connel ne match di oggi valido per gli ottavi di finale del Miami Open. Arnaldi affronterà invece Machac per un posto ai quarti, mentre Musetti sfiderà Alcaraz.

Il programma di oggi e dove vedere le partite di Sinner e degli italiani in tv

Le partite di oggi saranno trasmesse in tv in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

16.00 Machac-Arnaldi

19.00 O’Connell-Sinner

20.30 Alcaraz-Musetti