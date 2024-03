Miami Open, Musetti inarrestabile! Shelton ko, è agli ottavi

SportFair

Lorenzo Musetti show, l’Italia a Miami è da record. Il tennista azzurro, 24° al mondo, ha piegato nella notte lo statunitense Ben Shelton col punteggio di 6-4 7-6(5), in un’ora e 53 minuti di gioco, recuperando da sotto 3-0 e poi 4-1 nel secondo set.

Negli ottavi lo aspetta Carlos Alcaraz, che ha sconfitto 6-2 6-4 il francese Gael Monfils. Musetti ha ottenuto così la 18ma vittoria in carriera contro un Top 20, la prima dal successo contro Karen Khachanov a Pechino nel 2023.

Musetti, con questo, successo, si qualifica per l’ottava volta in carriera negli ottavi di finale di un Masters 1000, contribuendo così a scrivere un pezzo di storia del tennis italiano che mai aveva piazzato tre azzurri negli ottavi di un Masters 1000 sul cemento. Solo ad Amburgo 1992 e a Roma 2020 l’Italia aveva piazzato più azzurri negli ottavi di un 1000.

“Alcaraz sta giocando bene e dopo la vittoria di Indian Wells ha ritrovato fiducia. Non sarà facile, credo che affrontarlo in questo momento sia la sfida più eccitante del tennis. Lui e Jannik stanno governando il nostro sport, però sono contento di confrontarmi con lui per vedere se saprò fare uno step in più. Sta bene fisicamente ma anche io sono nel miglior periodo degli ultimi mesi, diciamo che è il momento migliore per affrontarlo“, ha dichiarato Musetti sul prossimo match.