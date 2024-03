Miami Open, lieve malore per Berrettini! Murray vince in rimonta | VIDEO

Ancora un momento di spavento al Miami Open. Dopo lo svenimento di Cazaux di pochi giorni fa durante le qualificazioni del secondo Masters 1000 della stagione, adesso è Matteo Berrettini a far preoccupare i fan.

Il tennista romano, reduce dalla sconfitta in finale al Challenger di Phoenix, ha accusato un lieve malore durante la sfida di esordio con Andy Murray.

Mentre stava servendo, infatti, Berrettini ha quasi un mancamento: il tennista romano non sviene del tutto, ma quasi cade e il gioco si interrompe. L’episodio è avvenuto al terzo set, dopo due ore e 50 minuti di gioco. A Berrettini è stata misurata la pressione ed è stato verificato in campo che fosse tutto ok, dopo di che il romano ha assunto degli zuccheri e fatto segno di voler proseguire il match, poi perso.

Murray ha trionfato in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, staccando il pass per il 2° turno del torneo.

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve

Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.

The temperature is 76 degrees, not super hot for Miami.

Arthur Cazaux fainted earlier this week.

pic.twitter.com/HgS8Goz0e2

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 20, 2024