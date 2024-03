Miami Open, Errani e Paolini ko in semifinale nel doppio femminile

SportFair

Se Jannik Sinner ha staccato il pass per la finalissima al Miami Open, non sono riuscite a fare altrettanto le altre due azzurre in semifinale nel Masters 1000 in Florida. Stiamo parlando di Sara Errani e Jasmine Paolini, ancora in corsa nel doppio femminile, fino alla notte italiana.

La coppia azzurra si è fermata in semifinale: Paolini ed Errani hanno ceduto alle statunitensi Kenin e Mattek-Sands. La partita è terminata col punteggio di 6-7(2/7), 6-4, 10-1, dopo un’ora e 52 minuti di gioco. In finale il duo Usa sfiderà per il titolo quello formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.