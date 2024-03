Miami Open, Errani e Paolini show! Le azzurre in semifinale nel doppio

SportFair

Non solo Jannik Sinner! A Miami Open avanzano anche due italiane nel torneo di doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la la semifinale del “Miami Open”, quarto Wta 1000 stagionale (montepremi di 8.770.480 dollari) che si avvia alle fasi decisive nella “casa” dei Miami Dolphins di football Nfl.

Splendida vittoria all’Hard Rock Stadium per le azzurre: Errani e Paolini hanno sconfitto 6-2 6-2 le russe Ekaterina Alexandrova e Irina Khromacheva, in campo come atlete neutrali. Nella seconda semifinale stagionale, dopo quella giocata al Wta 500 di Linz dove hanno conquistato il secondo titolo in carriera in doppio, Errani e Paolini affronteranno le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, ex numero 1 del mondo e cinque volte campionessa Slam in doppio.

Insieme, Kenin e Mattek-Sands hanno già vinto due titoli nel circuito Wta, a Pechino nel 2019 e ad Abu Dhabi nel 2024. Errani e Paolini vantano, oltre al titolo vinto a Linz quest’anno, il successo a Monastir nel 2023. Hanno anche giocato e perso la finale di Melbourne 1 nel 2022.