Miami Open, doppia eliminazione azzurra tra le donne: out Trevisan e Cocciaretto

Dopo il buon esordio di Camila Giorgi, nel tabellone femminile del Miami Open non brilla il tennis azzurro. Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, infatti, sono state eliminate al primo turno del quarto WTA 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

La 23enne di Fermo, numero 51 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4 alla giapponese Naomi Osaka, numero 229, rientrata a gennaio nel circuito dopo la maternità e prossima avversaria dell’ucraina Elina Svitolina, 15esima testa di serie e 17 Wta.

Non è riuscita a terminare il suo match d’esordio, invece, Martina Trevisan. La 30enne mancina di Firenze, numero 61 Wta, scesa in campo in condizioni non ottimali, si è ritirata a metà del secondo set contro la mancina australiana Storm Hunter, numero 122 del ranking: 6-3, 3-0 il punteggio in favore della 29enne che al secondo turno affronterà la statunitense Emma Navarro, numero 20 del ranking e del seeding.