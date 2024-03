SportFair

Danielle Collins trionfa al Miami Open e si dimostra ad altissimi livelli. E’ andata in scena la finale in campo femminile tra la statunitense e Elena Rybakina, la favorita della vigilia. La sfida si è conclusa in poco più di due ore.

L’avvio di partita è equilibrato, poi Collins piazza un break nel momento decisivo della partita e chiude 7-5. Nel secondo set la statunitense si conferma in grande forma, controlla e vince sul punteggio di 6-3.