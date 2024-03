Miami Open, avanzano Cobolli e Vavassori: sarà derby con Sinner

SportFair

E’ iniziato anche il torneo maschile del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, al via pochi giorni dopo la conclusione di Indian Wells, dove a trionfare è stato un fantastico Alcaraz.

Tanti gli italiani in campo oggi. Se Darderi non è riuscito a vincere all’esordio, ce l’hanno fatta invece Vavassori e Cobolli.

Andrea Vavassori al 2° turno ad Indian Wells

Andrea Vavassori approda al secondo turno nel “Miami Open”. Il 28enne tennista torinese, n.148 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto all’esordio l’argentino Pedro Cachin, n.79 del ranking, in due set con il punteggio di 6-2 6-2, in un’ora e 10 minuti di gioco. Per il piemontese c’è ora il derby tutto azzurro con Jannik Sinner, n.3 ATP e secondo favorito del seeding, bye al primo turno.

Cobolli al 2° turno al Miami Open

Avanza anche Flavio Cobolli: il giovane tennista romano ha superato in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka, n.71 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 6-4, dopo un’ora e 54 minuti di gioco. Cobolli proseguirà il suo percorso contro il britannico Cameron Norrie, n.31 ATP e 30esima testa di serie, che in Florida è arrivato negli ottavi nel 2022.