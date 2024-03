SportFair

Se Arnaldi e Sinner avanzano al “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida, non è riuscito a fare altrettanto Flavio Cobolli.

Il giovane tennista romano, n.63 del ranking, ha ceduto in tre set (5-7, 7-6, 6-2) al britannico Cameron Norrie, n.31 ATP e 30esima testa di serie.