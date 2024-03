Maxi rissa in una partita di basket femminile: 6 espulse | VIDEO

SportFair

La mega rissa che mette in imbarazzo il basket femminile NCAA: sei espulse Sei giocatori sono stati espulsi dopo la rissa tra le squadre della Carolina del Sud e della LSU in una partita della NCA

La finale della SEC (Southeastern Conference) della NCAA ha visto una delle risse più massicce che il basket abbia visto negli ultimi tempi, soprattutto quello femminile.

Nel quarto quarto della partita che la Carolina del Sud ha vinto 79-72 contro l’LSU, Kamilla Cardoso ha spinto Flau’jae Johnson, che aveva precedentemente trattenuto una sua avversaria partita in contropiede e poi spintonato un’altra che le aveva inveito contro per il gesto precedente.

Dalla spinta di Kamilla Cardoso, che ha fatto volare a terra Flau’jae Johnson, il caso: giocatrici di entrambe le squadre, anche alcune sedute in panchina, si sono affrontate in una rissa che si è conclusa con l’espulsione di sei cestiste.

Le giocatrici espulse sono Cardoso, Chloe Kitts , Tessa Johnson e Sakima Walker della Carolina del Sud e Aalyah Del Rosario e Janae Kent della LSU .

Il fratello di Flau’jae Johnson è saltato dal tavolo degli ufficiali di campo in campo e ha preso brevemente contatto con Kamilla Cardoso prima di essere scortato via dagli agenti di polizia. Non è stato arrestato.

Le scuse di Kamilla Cardoso

“Vorrei offrire le mie sincere scuse per le mie azioni durante la partita di oggi. Il mio comportamento non era rappresentativo di chi sono come persona o del programma della Carolina del Sud. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni“, si è scusata Kamilla Cardoso.

Top-ranked and undefeated University of South Carolina defeats LSU 79 – 72 to win the SEC Women’s Basketball Championship Tournament and the NCAA automatic bid:pic.twitter.com/h6iByKpVKG — NIL vs NLI (@NILvsNLI) March 10, 2024