GP del Qatar, Marquez con i piedi per terra: “ci saranno alti e bassi, devo avere pazienza”

SportFair

Inizia il primo weekend di gara di MotoGP: i piloti sono impegnati nel primo media day della stagione che anticipa il GP del Qatar. Sabato si correrà la Sprint Race, che assegna i primi punti, mentre domenica ci sarà la gara lunga. Occhi puntatissimi su Marc Marquez, che farà il suo esordio in gara su una Ducati.

Lo spagnolo del Team Gresini è pronto per la prima gara stagionale e alla stampa ha raccontato le sensazioni con cui inizia questa nuova avventura.

La preparazione di Marc Marquez

“In questo inverno mi sono concentrato su me stesso per adattare il mio stile di guida alla moto. Devo ancora migliorare e imparare dagli altri piloti Ducati. Non mi sento ancora pronto per lottare per podi e vittorie, vedremo step by step“, ha dichiarato Marquez in conferenza stampa.

“Cosa mi preoccupa di più? L’istinto, che a volte potrebbe indurmi per esempio a guidare la Ducati come fosse una Honda“, ha ammesso lo spagnolo.

I piani futuri di Marc Marquez e le consapevolezze alla vigilia del debutto stagionale

“Piani per il futuro? Mi devo concentrare su me stesso. Se tornerò a divertirmi, avrò più possibilità di avere una buona moto nel 2025. Il mio obiettivo è tornare a essere competitivo“, ha affermato Marquez.

“So cosa mi è accaduto negli ultimi 4 anni, ci vuole tempo. Negli ultimi due anni non ho vinto nemmeno una gara. Devo creare una base e imparare dai piloti più veloci di me, da Pecco e da Jorge. Ci saranno alti e bassi, bisognerà essere costanti nel tempo“, ha proseguito. “Devo avere pazienza e tornare a essere competitivo. Significa lottare per le prime 5-6 posizioni, non necessariamente per vincere il campionato“, ha concluso.