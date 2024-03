Bearman commoventi: l’abbraccio padre-figlio è speciale | VIDEO

Ollie Bearman è il pilota del giorno! Nonostante la vittoria di Max Verstappen, il mondo intero parla del giovane britannico che oggi ha corso con la SF-24 di Carlos Sainz, operato per un’appendicite, diventando il più giovane ad andare a punti con la Ferrari in una gara di Formula 1.

Scene davvero emozionanti oggi a Jeddah. Ai box David Bearman, padre di Oliver, è stato inquadrato diverse volte, in preda all’agitazione. Emozionatissimo e teso, David si è lasciato andare, alla fine, ad un sorriso rilassato e pieno di gioia, tra gli applausi del box, dove era presente anche Carlos Sainz, e la stretta di mano di John Elkann.

A fine gara, poi, le telecamere hanno ripreso un tenerissimo momento padre-figlio: Oliver e David Bearman si sono lasciati andare ad un bellissimo abbraccio che scoglie anche i cuori più duri.

Eighteen years old and points on his F1 debut 😵

John Elkann with Ollie Bearman’s dad can’t even imagine how proud he is pic.twitter.com/LluSBw4Xjk

David Bearman watching a man only three years younger than him race in the same grid as his 18yr old son pic.twitter.com/g9B1LrYvOn

— h✨| OLLIE F1 DEBUT (@44piastri) March 8, 2024