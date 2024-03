La maternità e il parto, Federica Pellegrini risponde ai fan: “domanda di riserva?!”

SportFair

Ha appena 3 mesi la piccola Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La Divina è diventata madre per la prima volta a gennaio, ma il parto non è andato come lei aveva programmato e desiderato.

In un’intervista durante la gravidanza, infatti, l’ex campionessa di nuoto aveva raccontato che avrebbe partorito in acqua, ma adesso ha rivelato che è stato necessario un taglio cesareo per far nascere la sua piccola.

Federica Pellegrini ha risposto alle domande dei suoi follower con un box su Instagram, tra maternità, allattamento e parto.

Federica Pellegrini, la maternità, il parto e l’allattamento

La domanda più gettonata riguarda il parto. A chi le ha chiesto come è andato, la Divina ha risposto “domanda di riserva?!“, scuotendo la testa, come a voler dire che non è stato un parto ‘piacevole’.

Poco dopo a chi le ha chiesto se ha potuto fare un parto naturale o meno, ha risposto: “dopo due giorni di patimenti… cesareo“.

Nel box di Federica Pellegrini c’è spazio anche per domande sull’allattamento e sulla maternità. “Non ho ancora le preoccupazioni da mamma, o almeno non ancora a livelli di viverla male“, ha spiegato.

“La maternità è più difficile è più difficile di come me l’aspettavo. Semplicemente perchè la devi vivere per capire… sicuramente non è una passeggiata“, ha aggiunto.

E sull’allattamento: “per fortuna lei è stata bravissima da subito… comunque è tosta più che altro perchè devi essere tutta la sua giornata a sua completa disposizione… non è sempre facile“.

Federica Pellegrini ha poi ammesso che le manca poter bere vino, che la piccola assomiglia, per ora, al papà e ha raccontato che i suoi cani sono stati da subito bravissimi con lei.