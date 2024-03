John Cena nudo agli Oscar 2024: il siparietto per annunciare il premio “Migliori Costumi” | VIDEO

Spettacolo, sorprese e tanto divertimento alla notte degli Oscar. Non sono mancati i colpi di scena alla 96ª edizione degli Academy Awards, stravinta da Oppenheimer. Tra questi c’è il siparietto di John Cena per annunciare il premio “Migliori Costumi”.

Il wrestler e attore si è presentato nudo sul palco del Dolby Theatre, coprendo le parti intime solo con una busta contenente il nome del vincitore della statuetta in questione dopo un siparietto con Jimmy Kammel.

“Non bisogna fare battute sul corpo maschile“, ha detto l’attore e wrestler professionista prima di annunciare il premio a Povere Creature! Prima di annunciare il vincitore Kammel lo ha coperto con una tenda in modo che Cena potesse aprire la busta e svelare il nome del vincitore.

La scenetta doveva essere una ripresa di quando nel 1974 uno streaker sorprese David Niven che stava per annunciare il premio a Elizabeth Taylor.

