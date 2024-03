Infortunio shock in NCAA: frattura per Micah Handlogten, immagini forti | VIDEO

Scene spaventose dall’NCAA, durante la sfida tra la squadra dell’Università della Florida e Auburn, a Nashville. Micah Handlogten, centro di 2,16 m, è stato protagonista di un infortunio shock.

Le immagini, spaventose, hanno fatto presto il giro del mondo. Il giovane, che in questa stagione ha una media di 5,5 punti e 7,1 rimbalzi, ha riportato una frattura esposta alla gamba.

Dopo un salto per recuperare un rimbalzo a canestro, l’atterraggio di Micah Handlogten è stato terribile: la gamba sinistra si è piegata in maniera innaturale. Secondo alcuni media statunitensi, dalle prime file della Bridgestone Arena di Nashville, alcuni spettatori hanno potuto sentire il suono della frattura.

Micah è rimasto a terra dolorante, con la gamba sanguinante. Il giovane è stato subito curato in campo, con i giocatori di entrambe le squadre scossi per l’accaduto, ed è stato immediatamente trasportato al Vanderbilt University Medical Center. La frattura è stata confermata dall’allenatore della Florida Todd Golden.

Handlogten è stato subito operato ed ha aggiornato tutti con un post sui social: “fuori dall’intervento e sto bene! Grazie ancora a tutti per il supporto!“, ha scritto su X.

