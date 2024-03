Infortunio Murray, salta i tornei di Monte-Carlo e Monaco

SportFair

Si mette male per Andy Murray. Il tennista scozzese, che ha lasciato Miami con un infortunio alla caviglia, salterà il Masters di Monte Carlo del mese prossimo e il Bmw Open di Monaco.

Il 36enne ha promesso di tornare in campo “il più presto possibile“, ma non è nemmeno sicuro quando tornerà in campo. Venerdì il management team del due volte campione di Wimbledon ha dichiarato: “dopo aver consultato il suo team e gli esperti medici, Andy Murray ha preso la decisione di saltare il Rolex Monte Carlo Masters e il BMW Open di Monaco. In questa fase non è ancora chiaro per quanto tempo Andy resterà fuori dai giochi e sta continuando a rivedere le opzioni con il suo team medico. Ovviamente questa è una notizia molto deludente per Andy e lui ha ribadito il suo desiderio di tornare in campo il prima possibile. Ringrazia tutti i suoi fan per i loro gentili messaggi di supporto e continuerà ad aggiornare tutti man mano che la situazione evolve“.

Il Masters di Monte Carlo e il Bmw Open di Monaco si svolgeranno rispettivamente dal 7 al 14 aprile e dal 15 al 21 aprile.

L’infortunio di Murray

Murray ha gridato di dolore ed è caduto a terra alla fine della sconfitta al terzo turno contro Tomas Machac al Miami Open domenica scorsa. Murray è riuscito a completare la partita dopo le cure in campo, ma ha rivelato in un post su Instagram di aver gravemente danneggiato due legamenti della caviglia sinistra. Mancano meno di 10 settimane all’inizio della stagione britannica sull’erba e poco più di tre mesi a Wimbledon, dove Murray aveva programmato di giocare per l’ultima volta prima del ritiro. Ha anche come obiettivo l’ultima apparizione olimpica a Parigi, ma tutto potrebbe dipendere dalla necessità di un’operazione o dal fatto che siano sufficienti misure non chirurgiche. È un tempismo crudele per il tre volte campione del Grande Slam, che quest’anno ha vinto partite consecutive per la prima volta a Miami.