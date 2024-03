Indian Wells, vince la più forte: Swiatek domina contro Sakkari

SportFair

Iga Swiatek trionfa al torneo di Indian Wells e continua a confermarsi la più forte in circolazione. La numero uno del tennis mondiale si è imposta in finale contro la greca Maria Sakkari, col punteggio di 6-4, 6-0.

La 22enne polacca si è portata a casa il 19° titolo in carriera, quattro dei quali dello slam, ed è al secondo successo nel torneo californiano, avendolo già vinto nel 2022. La greca è stata in partita solo nel primo set, poi il crollo al secondo set e il risultato di 6-0 che non lascia repliche. Percorso netto della polacca, protagonista dei 6 vittorie consecutive senza concedere nemmeno un set.