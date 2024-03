Sinner-Alcaraz, Jannik motivato in vista della semifinale di Indian Wells: “sempre divertente giocare contro di lui”

SportFair

Jannik Sinner conosce il nome del suo prossimo avversario. Il tennista altoatesino sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale di Indian Wells. Un match importantissimo, che mette in gioco non solo un pass per la finalissima del primo Masters 1000 della stagione, ma anche il 2° posto del ranking ATP.

In caso di vittoria, infatti, Sinner diventerà numero 2 al mondo, alle spalle solo di Djokovic. L’azzurro sta vivendo un momento da favola, con una serie di 16 vittorie consecutive in questo 2024, ma la prossima sfida sarà veramente tosta.

Le sensazioni ed emozioni di Jannik Sinner alla vigilia della sfida con Alcaraz

“Non c’è una grande differenza rispetto al passato dal punto di vista mentale. Sono semplicemente felice di competere. Adoro giocare davanti al pubblico, e questo è ciò che mi fa divertire. Sicuramente ora sono in una posizione diversa, ma sono felice di mettermi in gioco ogni volta. Nella mia mente c’è sempre una nuova sfida, un nuovo avversario: devo stare molto attento, è su questo che cerco di concentrarmi”, ha affermato l’altoatesino in conferenza stampa.

“È sempre divertente giocare contro Carlos. Siamo buoni amici ma in campo cerchiamo solo di dare il 100% e di solito vengono fuori delle belle partite. L’anno scorso contro di lui, soprattutto qui su questo campo, ho faticato molto e lui ha giocato molto meglio di me. Ma poi due settimane dopo a Miami l’ho battuto. Tra di noi è così. La nostra rivalità ci ha spinti a crescere e a migliorare”, ha concluso.