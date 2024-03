Indian Wells, immenso Sinner! Domina contro Lehecka e vola in semifinale

SportFair

Continua il momento entusiasmante di Jannik Sinner e le prospettive per il torneo di Indian Wells sono sempre più interessanti. E’ andata in scena la sfida dei quarti contro Jiri Lehecka e il risultato finale non è stato mai in discussione. L’italiano si è imposto in meno di un’ora e 30 minuti.

Partenza sprint di Sinner che piazza subito un break sull’1-2, indirizza il set e chiude 3-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, l’azzurro si conferma nettamente superiore, piazza ancora un break sull’1-3 e chiude 3-6. In semifinale dovrà vedersela contro il vincente tra Alcaraz e Zverev.