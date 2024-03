Indian Wells, Sabalenka si ferma agli ottavi: ko in 3 set

SportFair

Sorpresa nel tabellone femminile del “BNP Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

La numero 2 al mondo Aryna Sabalenka è stata eliminata agli ottavi di finale. La bielorussa, seconda testa di serie, è stata sconfitta in tre set da Emma Navarro, 23ª al mondo.

La sfida è terminata col punteggio di 6-3 3-6 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. La statunitense ai quarti se la vedrà con Maria Sakkari, nona forza del seeding, che ha eliminato Diane Parry. A completare il quadro dei quarti di finale sarà la sfida fra Coco Gauff e Yue Yuan. La 20enne di Delray Beach, testa di serie numero 3, si sbarazza per 6-0 6-2 di Elise Mertens (n.23) mentre la cinese sorprende Daria Kasatkina (n.11) per 4-6 6-4 6-3.