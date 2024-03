Indian Wells, Rune avanza! Incontrerà Medvedev: chiuso il cerchio dei quarti di finale

SportFair

Si chiude il cerchio dei quarti di finale del BNP Paribas Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 11.918.990 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

Daniil Medvedev ha trionfato ieri sera, staccando il pass per i quarti di finale, vincendo in due set, con un doppio 6-4, contro Dimitrov. Vince anche Rune, che nella notte ha battuto in tre set, in rimonta, Taylor Fritz, col punteggio di 2-6 7-6(2) 6-3, annullando un match-point sul 4-5 del secondo parziale.

Ai quarti anche Casper Ruud (n.9), che dopo quasi due ore e mezza di battaglia elimina Gael Monfils 3-6 7-6(3) 6-4: sulla sua strada c’è ora Tommy Paul, giustiziere di Luca Nardi.

I quarti di finale di Indian Wells

Inizieranno oggi i quarti di finale del tabellone maschile di Indian Wells. Ad aprire le danze sarà Sinner, che sfiderà Lehecka, poi sarà il turno di Ruud e più tardi di Alcaraz.

19.00 Lehecka-Sinner

20.30 Paul-Ruud

23.30 Zverev-Alcaraz

02.00 (15.03) Medvedev-Rune