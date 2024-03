Indian Wells: esordio super per Paolini, eliminata Camila Giorgi

SportFair

Nella notte italiana sono scese in campo ad Indian Wells due azzurre. Esordio da favola per Jasmine Paolini, fresca vincitrice del Masters 1000 di Dubai. La tennista italiana, 14ª al mondo, ha battuto in due set la tedesca Maria, 46ª del ranking WTA.

La sfida di Maria e Paolini è terminata in un’ora e 18 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-3. Ai 16esimi Jasmine Paolini sfiderà nuovamente Kalinskaya, la tennista russa battuta in finale a Dubai.

Match con altro esito invece quello di Camila Giorgi. L’azzurra, 106 del ranking WTA, ha ceduto Noskova in due set: la sfida è terminata in un’ora e 35 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-5.