Indian Wells, quando gioca Sinner? Data, orario, avversario e diretta tv

SportFair

Jannik Sinner è l’unico italiano rimasto in corsa ad Indian Wells. Il tennista azzurro, numero 3 al mondo, è qualificato ai quarti di finale del primo Masters 1000 della stagione, (combined con il terzo WTA 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 11.918.990 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

Sinner tornerà in campo oggi per andare a caccia di un pass per le semifinali, dove potrebbe incontrare Carlos Alcaraz, che nella serata affronterà Zverev.

Sinner, quando gioca e chi sfide ai quarti di finale di Indian Wells

Sinner tornerà in campo ad Indian Wells oggi pomeriggio per i quarti di finale del Masters 1000 statunitense. Sinner sfiderà Lehecka, che agli ottavi ha eliminato Stefanos Tsitsipas. Il match è in programma alle 19.00 italiane.

Dove vedere in tv Lehecka-Sinner

La sfida di oggi tra Sinner e Lehecka sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky.