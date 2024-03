Indian Wells, “non è giusto”: Djokovic ‘rimprovera’ Nardi | VIDEO

SportFair

Impresa di Luca Nardi ad Indian Wells! Il tennista italiano, numero 123 al mondo, ha eliminato Novak Djokovic ai sedicesimi di finale del primo Masters 1000 maschile della stagione.

Il numero 1 al mondo si è detto deluso dal suo livello di gioco in conferenza stampa e durante il match non sono mancati degli episodi che hanno fatto discutere, tanto che durante i saluti Djokovic ha ‘rimproverato’ il suo avversario.

Il punto della discordia

Djokovic si è lamentato con l’arbitro per un episodio che fa discutere. Nel secondo set, vinto da Djokovic, infatti, Luca Nardi si è fermato pensando che la palla fosse fuori, ma ha comunque continuato lo scambio, conquistando poi il punto.

Djokovic ha discusso a lungo con l’arbitro di sedia , sostenendo che il punto doveva essere ripetuto perché Nardi si era fermato, ma non ha ottenuto ciò che voleva.

Djokovic rimprovera Nardi

A fine partita, dopo la vittoria di Nardi, dopo la stretta di mano, Djokovic ha rimproverato Nardi. “Non era giusto“, ha affermato più volte, “non è giusto però bravo“, ha continuato, in italiano, con Nardi che si è scusato.

What dreams are made of 🤩 Lucky loser @Luca___Nardi knocks out World No.1 Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3, to reach the Indian Wells round of 16.

