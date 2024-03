Indian Wells, Nardi non sa con chi giocherà agli ottavi: siparietto in conferenza

SportFair

Luca Nardi nella storia! Il tennista italiano, numero 123 al mondo, ha battuto nella notte il n°1 Novak Djokovic, eliminandolo ai sedicesimi del primo Masters 1000 maschile della stagione, ad Indian Wells.

Un’impresa da sogno per il 20enne, che prima del match sperava solo di evitare una sconfitta clamorosa. Un miracolo, uno shock. In conferenza stampa, ancora stordito per la partita giocata e la vittoria, Nardi è stato protagonista di un involontario e simpatico siparietto.

Nardi non sa con chi gioca agli ottavi

A Luca Nardi è stato chiesto un commento su Tommy Paul, suo avversario agli ottavi di finale. “Per cosa?”, ha risposto lui, ignaro di tutto. “Ah gioco contro di lui? Davvero? Non lo sapevo, non avevo guardato il tabellone (ride, ndr). Grazie per avermelo detto. Non so cosa dire. Sicuramente preparerò il match con i miei coach e sarà molto difficile, perché sta giocando bene e mi piace il suo stile. Vedremo cosa succederà”, ha aggiunto.