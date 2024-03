Indian Wells: Nardi e Musetti al terzo turno, Fognini eliminato

SportFair

Continua lo apettacolo di Indian Wells! Tanti gli italiani scesi in campo nella tarda serata italiana di ieri, con match terminati nella notte. Luca Nardi, ripescato come lucky loser, ha esordito direttamente al secondo turno e ha ottenuto una splendida vittoria, battendo in tre set Zhang. Nardi, 123° al mondo, ha trionfato dopo due ore di gioco col punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, staccando il pass per i 16esimi, dove sfiderà Djokovic, che ha debuttato nella notte, battendo in tre set Vukic.

Si ferma al secondo turno invece Fabio Fognini: il ligure, 108° al mondo, è stato eliminato dall’argentino Baez. La sfida è terminata dopo un’ora e 39 minuti di gicoco col punteggio di 7-5, 6-3.

Sorride infine Musetti, che ha sconfitto in tre set Shapovalov. L’azzurro, 26° del ranking ATP, ha trionfato dopo due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 2-6, 75. Ai sedicesimi Musetti affronterà Rune.