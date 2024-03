Indian Wells, Nadal non ce la fa: annunciato il ritiro

SportFair

Rafael Nadal è costretto ad un nuovo stop: il tennista maiorchino si è ritirato dal torneo Bnp Paribas Open di Indian Wells. “È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo“, ha detto il 37enne spagnolo in un comunicato alla vigilia dello scontro programmato al primo turno con il canadese Milos Raonic.

L’annuncio del ritiro di Nadal da Indian Wells

“Ho lavorato duro e mi sono allenato e sapete tutti che ho fatto un test questo fine settimana ma non mi trovo pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è difficile perché è un dato di fatto, ma non posso mentire a me stesso e mentire alle migliaia di fan“, si legge ancora nella nota di Nadal.

“Siamo delusi dal fatto che Rafa non possa giocare al Bnp Paribas Open, ma gli auguriamo di continuare a guarire e speriamo che possa tornare presto in campo“, hanno detto gli organizzatori in un comunicato. L’indiano Sumit Nagal sostituirà Nadal nel tabellone principale come lucky loser, hanno aggiunto.

Il 22 volte vincitore del Grande Slam, che ha avuto problemi all’anca, ha giocato in modo competitivo per la prima volta in quasi un anno al Brisbane International all’inizio di gennaio. Tuttavia, ha subito un infortunio muscolare nella sconfitta nei quarti di finale contro l’australiano Jordan Thompson e si è ritirato dagli Australian Open. Domenica, Nadal ha fatto bella figura giocando una partita d’esibizione contro il connazionale Carlos Alcaraz a Las Vegas, anche se il 20enne ha prevalso 3-6, 6-4, 14-12 (match tie-break). Il grande obiettivo di NADAL resta la stagione sulla terra battuta, caratterizzata dagli Open di Francia e dai Giochi Olimpici di Parigi.