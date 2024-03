Indian Wells, Luca Nardi non ci crede: “un miracolo! Ho un poster di Djokovic in camera”

SportFair

Luca Nardi, che impresa! Il tennista italiano, numero 123 al mondo, ha battuto nella notte re Nole. Djokovic è stato eliminato ai sedicesimi di finale di Indian Wells, mentre Nardi stacca il pass per gli ottavi, dove affronterà Tommy Paul.

Un successo incredibile, tanto che Nardi sembra non crederci.

La gioia di Luca Nardi dopo la vittoria su Djokovic

“Questo è un miracolo. Sono un ragazzo di 20 anni, 100 al mondo (123, ndr) , e batto Novak. È pazzesco, pazzesco. Prima di questa notte, nessuno mi conosceva. Spero che ora il pubblico si sia goduto la partita. Sono molto contento di questo risultato“, ha affermato Nardi a Tennis Channel dopo la vittoria.

“Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Ho un suo poster sulla porta della camera da letto, ogni sera che vado a dormire vedo Novak. Ce l’ho e penso che lo terrò ancora“, ha aggiunto.

Sinner motivo di ispirazione? “Di sicuro sto guardando Jannik vincere tutte le partite e sicuramente è qualcosa che mi ha spinto a migliorarmi. Non mi aspettavo di battere il numero 1 del mondo, ma cerco sempre di dare il massimo in ogni allenamento: questo è successo e sono davvero felice”, ha concluso.