Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Jasmine Paolini ad Indian Wells, Masters 1000 in corso sui campi in cemento della località statunitense. La tennista azzurra, 14ª del ranking WTA p stata eliminata da Potapova, che ha trionfato in 3 set.

Il match p durato un’ora e 48 minuti di gioco ed è terminato col punteggio di 7-5, 0-6, 6-3. Potapova, dunque, stacca il pass per i quarti di finale di Indian Wells.