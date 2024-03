Indian Wells, Jannik Sinner ai quarti! Shelton ko in due set

SportFair

Jannik Sinner prosegue con successo il suo percorso ad Indian Wells, dove è in corso il primo Masters 1000 maschile della stagione. Il tennista altoatesino ha chiari i suoi obiettivi e finora non c’è niente e nessuno che riesce ad ostacolarlo.

Sinner è ai quarti di finale di Indian Wells! Sinner, numero 3 al mondo, ha battuto in due set lo statunitense Shelton. Un match non facile per l’azzurro, iniziato in salita. Nel primo set, infatti, Sinner ha faticato, vincendo al tie break. Il secondo, poi, è stato una ‘passeggiata’. La partita è terminata in un’ora e 40 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-1. Ai quarti di finale Sinner sfiderà Lehecka.