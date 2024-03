Indian Wells, eliminati altri due italiani: Musetti e Bronzetti ko

SportFair

Giornata amara per l’Italia del tennis nei singolari ad Indian Wells. Lorenzo Musetti è stato eliminato dal tabellone maschile: il tennista azzurro numero 26 del ranking ATP ha ceduto in due set al danese Rune. La sfida è terminata in un’ora e 38 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 7-6. Rune vola dunque agli ottavi, dove attende di sapere chi tra Fritz e Baez sarà il suo avversario.

Eliminata, dal tabellone maschile, anche Lucia Bronzetti: l’italiana, 53ª del ranking ATP, ha affrontato la numero 3 al mondo, Coco Gauff, venendo sconfitta in due set. La sfida è terminata in un’ora e 51 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 7-6.