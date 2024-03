Indian Wells: eliminate Errani e Trevisan, sospesa Cocciaretto

SportFair

Primo turno amaro per le italiane al torneo WTA di Indian Wells, se Bronzetti e Giorgi hanno trionfato al debutto, Errani e Trevisan non sono riuscite ad accedere al secondo turno.

Sara Errani, numero 100 al mondo, ha sfidato Naomi Osaka: la partita è terminata col punteggio di 6-3, 6-1, in un’ora e 10 minuti di gioco. La giapponese dunque stacca il pass per i 16esimi.

Out anche Martina Trevisan: la tennista italiana, 59ª al mondo, ha ceduto alla francese Parry. La sfida è terminata dopo due ore e 2 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-3.

Tutto in sospeso infine per Elisabetta Cocciaretto, che tornerà in campo oggi. La partita del’italiana, 60ª del ranking WTA, contro Stearns, è stata sospesa per pioggia. Il match si trova in perfetta parità: 0-0 (40-40).