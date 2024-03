Indian Wells, Djokovic ko e Sinner sorride: come cambia il percorso verso il titolo

SportFair

Djokovic eliminato a Indian Wells. Risultato clamoroso nella notte italiana, firmato proprio da un tennista italiano. Luca Nardi ottiene la vittoria più importante della carriera battendo, da numero 123 del ranking ATP, il numero 1 al mondo. Una vera e propria impresa quella del tennista azzurro nella quale non è mancato qualche momento di tensione.

Il risultato cambia le gerarchie in ottica titolo. Se Novak Djokovic è presente in tabellone è sempre il favorito numero 1, ma dopo l’eliminazione del serbo cambia tutto. E Jannik Sinner può sorridere.

Indian Wells, il percorso di Sinner verso la finale

Sinner era uno dei candidati alla vittoria del torneo, quotato appena dopo Djokovic e alla pari con Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo sembra l’ostacolo numero 1 per l’accesso alla finale. Per arrivarci però, Sinner dovrà prima superare Shelton agli ottavi, e probabilmente Tsitsipas ai quarti di finale. In semifinale affronterebbe il vincitore del quarto tra Alcaraz e il vincente di Zverev-De Minaur.

Dall’altra parte del tabellone, quella dalla quale verrà fuori l’altro finalista, come detto, manca Novak Djokovic. Tre i top 10 presenti: Ruud (9), Medvedev (4) e Rune (7). Gli ultimi due si affronteranno, probabilmente ai quarti con il russo favorito. Se si dovesse ripetere la finale del Roland Garros, Sinner avrebbe ottime chance per vincere il titolo: il tennista altoatesino è in striscia positiva contro il russo di 4 successi consecutivi ottenuti a Pechino, Vienna, alle Finals 2023 e agli Australian Open.

Contro Ruud, l’eventuale altro finalista, Sinner è avanti 3-0: due vittorie a Vienna (2020 e 2021), una al Kooyong Classic (2024). E se dovesse arrivare Nardi in finale? Sarebbe una prima volta, dolcissima per il tennis azzurro.