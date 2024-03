Indian Wells, Arnaldi ruba un set ad Alcaraz ma non basta: avanza Carlitos

SportFair

Notte di partite ad Indian Wells, dove si sta disputando il primo Masters 1000 maschile della stagione. Cade il primo italiano nel tabellone maschile: Matteo Arnaldi non è riuscito ad avere la meglio su Carlos Alcaraz.

L’azzurro, numero 40 del ranking ATP, ha rubato un set al numero 2 al mondo, ma non è bastato. Alcaraz ha trionfato in rimonta, staccando il pass per i 16esimi del torneo statunitense.

La partita è terminata col punteggio di 6-7, 6-0, 6-1 dopo due ore e 15 minuti di gioco. Al terzo turno Alcaraz sfiderà Auger-Aliassime.