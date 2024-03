Indian Wells, Alcaraz devastante: vittoria in due set contro Medvedev

SportFair

Carlos Alcaraz è tornato e per i rivali sono dolori. Dopo la grande prestazione in semifinale contro Jannik Sinner, lo spagnolo si è confermato anche nell’ultimo atto contro Daniil Medvedev e la sfida si è conclusa in due set dopo un’ora e 44 minuti.

Partenza sprint del russo che piazza subito un break e sembra in grado di scappare. La reazione di Alcaraz è da campione vero, recupera subito un break e poi vince al tie-break. Il secondo set è senza storia: il 20enne chiude con un nettissimo 1-6. Alcaraz conferma il successo della scorsa stagione.