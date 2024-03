Indian Wells, Alcaraz criptico: “ci vediamo presto”, la sfida a un grande rivale

SportFair

Tutto facile per Carlos Alcaraz a Indian Wells. Il tennista spagnolo ha liquidato Felix Auger Aliassime nella sfida dei sedicesimi e si è messo in tasca il pass per gli ottavi di finale. Il talento iberico è uno dei tennisti più accreditati per la vittoria del torneo e si trova nella stessa parte del tabellone di Jannik Sinner.

Al termine della partita, Alcaraz ha scritto un particolare messaggio sulla telecamera: “N, see you soon“, “N, ci vediamo presto“. Una frase criptica che ha scatenato la curiosità dei fan sui social.

Carlos Alcaraz e il messaggio criptico a un rivale

La domanda che tutti si pongo riguarda il destinatario della frase: a chi è rivolto il messaggio di Alcaraz? La ‘N’ potrebbe nascondere l’indizio che svela l’arcano. Di sicuro è da escludere Sinner: i due sono grandi rivali e, in effetti, potrebbero “incontrarsi presto” nel torneo, ma la ‘N’ non sembra trovare alcun riscontro con il tennista altoatesino.

E se la ‘N’ fosse quella di Novak o Nole, il nome di Djokovic? Possibile, i due hanno dato vita a match di alto livello in passato e potrebbero ripetersi sul cemento americano.

L’ipotesi più plausibile è però quella che riporta alla grande ‘N’ del tennis, Nadal. Rafa ha dato forfait poco prima dell’inizio del torneo e Alcaraz, suo connazionale, potrebbe avergli dedicato la vittoria con la frase scritta sulla telecamera e la voglia di sfidarlo ancora in futuro una volta smaltiti i problemi fisici.