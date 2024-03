Indian Wells, Alcaraz batte le… api e Zverev: sarà semifinale con Sinner

SportFair

Cose mai viste prima in campo ad Indian Wells durante il quarto di finale del primo Masters 1000 della stagione maschile tra Zverev e Alcaraz. Una vera e propria invasione di api, col tennista spagnolo costretto a coprirsi il volto per non farsi pungere. Nonostante ciò Alcaraz è stato punto in fronte da un’ape, il match è stato interrotto per un’ora e 50 minuti, ma una volta tornati in campo lo spagnolo non ha fatto sconti.

In solo un’ora e 28 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-1, Alcaraz ha liquidato Zverev, staccando così il pass per le semifinali, dove lo attende Sinner.

Alcaraz è alla sua ottava semifinale in un Masters 1000 a soli 20 anni e la sfida di sabato con Sinner sarà decisiva per il 2° posto Mondiale: in caso di vittoria dell’altoatesino, infatti, lo spagnolo cederà il suo posto, scivolando in terza posizione nel ranking ATP.