Indian Wells – Alcaraz, le api e Sinner: “adesso è il migliore al mondo”

Carlos Alcaraz, nonostante un’invasione di api, ha battuto Zverev staccando il pass per le semifinali di Indian Wells, primo Masters 1000 maschile della stagione 2024 di tennis. Lo spagnolo raggiunge Sinner e domani i due si sfideranno non solo per un pass per la finale del torneo, ma anche per il secondo posto del ranking Mondiale.

Alcaraz è in Top 2 dal 22 settembre 2022, quando è diventato il più giovane giocatore a salire in vetta al ranking da quando è stato introdotto il ranking computerizzato nel 1973, numero 1 del mondo per 36 settimane. Nella sfida con Sinner lo spagnolo è n svantaggio 4-3: l’azzurro lo ha battuto negli ultimi due confronti e ha perso contro di lui l’ultima volta proprio nella semifinale di Indian Wells lo scorso anno.

Si prospetta un match entusiasmante e combattuto. Alcaraz è consapevole della grande forza del suo avversario, imbattuto ancora nel 2024: Sinner ha infatti vinto ben 16 match consecutivi in questo 2024.

Alcaraz e la sfida con Sinner in semifinale ad Indian Wells

“Non so come affronterò la partita. Jannik è il miglior giocatore al mondo adesso, non c’è dubbio. Sta giocando in modo incredibile, non ha ancora perso quest’anno, mi piace molto vederlo. Sarà una partita davvero difficile, una grande sfida per me“.

Alcaraz e le api

Lo spagnolo, al termine della sfida contro Zverev, ha parlato anche dello spaventoso imprevisto: “non voglio mentire. Ho un po’ paura delle api. È sicuramente il match più insolito che ho giocato nella mia carriera. Non ho mai vissuto un’esperienza simile. Questa partita sarà ricordata per questo. Pensavo fossero solo alcune api. Ma ho visto il cielo e ce n’erano migliaia che volavano intorno a me, si attaccavano ai miei capelli, mi venivano addosso. È stato pazzesco”, ha aggiunto.