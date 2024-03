Immobile aggredito a Roma insieme alla moglie, con loro anche il piccolo Mattia

SportFair

Non tira di certo una buona aria in casa Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri a seguito del ko contro l’Udinese, che ha fatto svanire ogni possibilità di qualificazione in Champions League. Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha postato sui social un messaggio di saluti per l’allenatore, ma ha ricevuto solo critiche.

Immobile è accusato dai tifosi della Lazio di aver remato contro Sarri e nei giorni scorsi nelle Storie Instagram del calciatore sono apparse delle parole di chiarimento a riguardo.

Ciro Immobile aggredito in strada a Roma

Le acque, però, non si sono affatto calmate. Ciro Immobile è stato infatti aggredito in strada a Roma. Il calciatore si trovava in macchina con la moglie, Jessica Melena, ed il figlio Mattia di 4 anni, quando un tifoso lo ha riconosciuto e gli si è scagliato contro, iniziando ad insultarlo.

Un’aggressione verbale, rivolta non solo ad Immobile, ma anche alla moglie, insultata anche lei nonostante la presenza del piccolo Mattia.