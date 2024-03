Il mondo del ciclismo a lutto: morto l’ex campione Singleton

SportFair

Il Ciclismo piange la scomparsa del canadese Gordon Singleton, campione del mondo su pista morto a 67 dopo una lunga malattia. Singleton è stato il primo canadese ad aver vinto nel 1982 a Leicester un titolo mondiale su pista, nella specialità del keirin, e ottenne poi due secondi posti nella prova di velocità ai mondiali nel 1981 a Brno e 1982 entrambi alle spalle del fuoriclasse giapponese Koichi Nakano.

Singleton è stato anche il primo e unico nella storia a detenere contemporaneamente il record mondiale in tutte e tre le gare sprint del Ciclismo: le distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Era molto seguito e conosciuto anche in Italia, Paese che ha eletto come sua seconda nazione. Da anni trascorreva lunghi periodi in Abruzzo, e in particolare a Sulmona, partecipando anche come testimonial a numerose iniziative ciclistiche di solidarietà.