Caso Horner, dalla Germania: “licenziamento ad un passo”, la spallata arriva dagli U2

Situazione sempre più clamorosa in casa Red Bull sul caso Christian Horner. Il dirigente britannico in conferenza stampa in Arabia Saudita aveva ribadito l’assoluta certezza di rimanere al suo posto e ha rispedito al mittente tutte le speculazioni che avevano avuto riflessi negativi anche sulla famiglia.

Le ultime notizie potrebbero portare ad un passo indietro: la fiducia della famiglia thailandese Yoovidhya sembra appesa ad un filo e secondo f1-insider.com l’asse Marko-Mintzlaff per il licenziamento di Horner sta per vincere il braccio di ferro.

I motivi del possibile licenziamento

Uno dei principali motivi del cambiamento di posizione è legato al numero crescente di richieste di boicottaggio da parte di influenti attivisti per i diritti delle donne nel mercato statunitense. La dipendente che ha denunciato Horner potrebbe rendere pubblica la vicenda anche per contestare la decisione interna.

La testata tedesca sostiene, inoltre, che gli U2 stiano preparando una canzone dal titolo ‘Don’t be horny, be Christian’ per sostenere la dipendente, il cui fratello è genero del chitarrista degli U2, David Howell Evans, meglio conosciuto come ‘The Edge’. La spallata degli U2 rappresenterebbe un colpo definitivo per l’immagine di Horner.