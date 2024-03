Horner e Geri Halliwell mano nella mano in Bahrain, ma… | VIDEO

SportFair

Il caso Horner è tutt’altro che chiuso! Il team principal è stato scagionato pochi giorni fa dalla Red Bull, ma subito dopo il verdetto dell’indagine interna del team sono stati diffusi gli screenshot della presunta conversazione con la dipendente che lo ha denunciato.

Tutta la Formula 1 è dunque ancora scossa ed il mondo intero vuole conoscere la verità. La moglie di Horner, l’ex Spice Girl Geri Halliwell, sembra fosse in aereo, in volo proprio verso il Bahrain, quando le conversazioni con la dipendente sono state inviate tramite una mail anonima, a giornalisti e vertici della F1, ma pare che una volta venuta a conoscenza dell’accaduto sia finita in una crisi di nervi.

Horner e Geri Halliwell mano nella mano

Sui social spopolano i video che mostrano Geri Halliwell mano nella mano con Christian Horner. Sembra che la crisi sia passata e che la cantante abbia deciso di supportare il suo uomo, affiancandolo nella prima domenica di gara dell’anno.

Osservando le immagini, però, la stretta di mano non sembra affatto rilassata e amorevole. Sembra quasi che Horner, senza utilizzare violenza, sia chiaro, costringe Geri Halliwell a tenergli la mano. Il braccio del team principal Red Bull, infatti, sembra molto teso e a tratti sembra tirare vicino a sè la moglie.

Forse è solo una sensazione, forse, dopo il tanto rumore degli ultimi giorni, vediamo tutto con occhi diversi, un po’ condizionati, o forse, semplicemente, sia Horner che Geri Halliwell erano un po’ tesi per tutti i riflettori puntati addosso e per la situazione, difficilissima.

Geri Halliwell and Christian Horner arrive hand-in-hand at the Bahrain Grand Prix 🚨 pic.twitter.com/ajQdCbXAqo — Mail Sport (@MailSport) March 2, 2024