GP Arabia Saudita, subito bagarre Leclerc-Perez: il VIDEO della partenza

Semafori spenti a Jeddah! Il GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 è ufficialmente iniziato. Mentre ai box Ferrari l’emozione è alle stelle per il debutto del 18enne Bearman, che sostituisce Carlos Sainz, già nel paddock saudita dopo l’operazione per appendicite, i piloti regalano subito scintille in pista.

Max Verstappen ha mantenuto la sua prima posizione al via, mentre alle sue spalle Leclerc e Perez hanno regalato subito una bagarre. Il messicano della Red Bull ha tentato di superare il monegasco della Ferrari, che però ha tenuto duro, riuscendo a mantenere la sua seconda posizione di partenza.