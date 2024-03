Golf, il ritorno di Tiger Woods: giocherà il Masters Tournament 2024

SportFair

L’elenco dei partecipanti al Masters Tournament 2024 può vantare un nome di spicco. Nel torneo in programma dall’11 al 14 aprile in quel di Augusta, Georgia (USA), sarà presente anche Tiger Woods. Il 15 volte campione Major, che nell’edizione 2023 del torneo fu costretto al ritiro per infortunio, tornerà in gara per la prima volta dallo scorso febbraio, quando diede forfait dopo appena sei buche del secondo giro per via di un malore.

Il golfista californiano ha saltato sia l’Arnold Palmer Invitational che il The Players, ma ora prepara il ritorno in campo nel torneo dei tornei. Nel field del Masters Tournament 2024 ci sono anche diversi giocatori della LIV Golf. Dallo spagnolo Jon Rahm, numero 3 del world ranking, che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, a Phil Mickelson. Senza dimenticare altri big della Superlega araba come, tra gli altri, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Joaquin Niemann, Patrick Reed, Bubba Watson e Adrian Meronk.