Giro d’Italia 2024, Giulio Ciccone non ci sarà: la situazione dopo l’operazione

SportFair

Arriva una brutta notizia per gli appassionati di ciclismo italiani in vista della corsa italiana per eccellenza. Il Giro d’Italia 2024 perde Giulio Ciccone. Il ciclista abruzzese era uno dei protagonisti più attesi e più amati da tutti i tifosi italiani, nonchè uno fra gli azzurri che maggiormente avrebbe potuto emozionare in salita grazie alle sue doti di scalatore.

Perchè Giulio Ciccone non partecipa al Giro d’Italia 2024?

Operato lo scorso febbraio per rimuovere una ciste perineale, Giulio Ciccone ha ricevuto da poco il via libera dei medici per tornare ad allenarsi. Lo stop forzato ha però costretto Ciccone e il suo team a rivedere i piani per la stagione e annunciare il forfait al Giro d’Italia 2024. Se la sua preparazione procederà senza altri intoppi, l’esordio stagionale potrebbe avvenire a maggio ma se ne saprà di più il mese prossimo, quando il corridore abruzzese stilerà il suo nuovo calendario insieme alla squadra.