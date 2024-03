Gigante maschile di sci: Steen Olsen comanda ad Aspen, sesto De Aliprandini

SportFair

Si è conclusa la prima manche del secondo gigante di cdm di Aspen e il norvegese Alexander Steen Olsen è al comando in 1.01.42. Il secondo tempo è dello svizzero Loic Meillard in 1.01.51 mentre il terzo del suo connazionale Marco Odermatt in 1.01.74.

Sul fronte Italia il miglior azzurro è il trentino Luca De Aliprandini, sesto in 1.02.03 dopo una prova all’attacco. L’italiano nel gigante di venerdì aveva chiuso con il quinto posto.

Il giovane lombardo Filippo Della Vite è 12° in 1.02.74, mentre Alex Vinatzer ha il 14° tempo in 1.03.00.