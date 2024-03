Formula 1, Verstappen in Mercedes? Lo scenario tra scandali e rotture

SportFair

Red Bull ha tutti i riflettori della Formula 1 addosso in questo momento, ma rispetto alle due passate stagioni, il motivo non è unicamente sportivo. Max Verstappen ha vinto la prima gara della nuova stagione e si conferma favorito (la speranza è che non sia favoritissimo) per la vittoria finale ma, come detto, il risultato in pista è passato in secondo piano. La scuderia austriaca è alle prese con il caso Horner, un vero e proprio scandalo che ha tirato in ballo anche Verstappen e il suo futuro nel team.

Caso Horner: il malcontento di Verstappen

Christian Horner è stato accusato di “comportamenti inappropriati” da una collaboratrice. Uno scandalo che avrebbe spinto Red Bull a riflettere sul possibile licenziamento di Horner. Il caso però è stato risolto con un’indagine interna, portata alla luce dal “De Telegraaf”, giornale olandese vicino alla famiglia Verstappen. Horner è stato ‘scagionato’, ma gli screenshot delle presunte chat con la donna, diffusi da una fonte anonima, hanno gettato nuova benzina sul fuoco.

Ben Sulayem, presidente FIA, ha spalleggiato Horner fin da subito e avrebbe chiesto a Verstappen di schierarsi pubblicamente dalla stessa parte. Il pilota, secondo il quotidiano olandese, avrebbe rifiutato. Jos Verstappen, il padre di Max, non ha usato mezzi termini per criticare Horner e lo scandalo che mette a rischio la tranquillità all’interno della scuderia chiedendone, fra le righe, l’allontanamento.

Chissà che alla luce di questi problemi, viste le diverse parti chiamate in causa, Max Verstappen possa iniziare a guardarsi altrove. Certo, lasciare questa Red Bull non è facile, ma Perez insegna che per quanto la macchina sia performante, è Verstappen a renderla superiore a chiunque. Da qui hanno iniziato a serpeggiare alcuni rumor di mercato sul futuro di Verstappen lontano dalla Red Bull.

Mercato piloti Formula 1: le dichiarazioni di Toto Wolff su Verstappen

Con l’addio di Lewis Hamilton a fine stagione, la Mercedes lascia libero un sedile che scotta in termini di importanza, blasone, personalità e soprattutto possibilità di vittorie. Difficile che George Russell possa essere promosso a pilota di punta con al suo fianco un giovane. I tempi per Kimi Antonelli, pilota del futuro in casa Mercedes, non sono ancora maturi, servono almeno 2 stagioni.

In questo scenario entra in gioco Max Verstappen, uno dei pochi piloti a poter coprire il vuoto lasciato da Hamilton. Le dichiarazioni di Toto Wolff sull’argomento sono decisamente stuzzicanti. “Il mercato è molto interessante, ma bisogna aspettare un po’. E’ chiaro che per un pilota la cosa più importante sia essere in una macchina che va veloce, quindi al momento Max non ha motivo di cambiare team“, ha dichiarato il team principal della Mercedes a Sky Sport. “Max ha un contratto con la Red Bull e sono sicuro che l’anno prossimo la sua vettura sarà al livello che si aspetta“, aggiunge Wolff che chiude prendendo tempo senza escludere nulla: “vediamo cosa succederà“.