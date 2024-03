Verstappen in pole a Jeddah! Leclerc in prima fila in Arabia Saudita

SportFair

Verstappen si ripete! L’olandese della Red Bull ha conquistato anche la pole position del GP dell’Arabia Saudita, secondo round della stagione 2024 di Formula 1. Il campione del mondo in carica ha segnato il tempo di 1’27”472, nuovo record del circuito, precedendo Charles Leclerc e Perez.

Quarto tempo invece per Fernando Alonso, seguito da Piastri, Norris, Russell e Hamilton. Buona prestazione per l’esordiente Bearman, sostituto di Carlos Sainz, operato di appendicite oggi a Jeddah. Il giovane ferrarista non è riuscito ad accedere al Q3 per un soffio.

Un venerdì di spettacolo e colpi di scena. Non sono mancate, infatti, oggi, clamorose notizie extra-sportive. Carlos Sainz è stato operato di appendicite, ma sono le recenti dichiarazioni di Helmut Marko a lasciare tutti spiazzati. Il consigliere Red Bull potrebbe essere stato sospeso dal team, ma mancano ancora conferme e ufficialità.

Le dichiarazioni dei top-3

Verstappen: “su questa pista pensiamo di poter fare bene, abbiamo fiducia. Una grande giornata. Sono riuscito a migliorare la macchina e questo mi ha dato fiducia, specialmente nelle curve ad alta velocità. Dopo il primo giro nel Q3 ero già molto contento, poi siamo riusciti a conquistare la pole con una macchina che si è comportata molto bene. La gara? In passato ci sono state corse folli, una pista difficile, con tanti rettilinei e possibilità di sorpasso. Pensiamo di poter fare bene“.

Leclerc: “il secondo posto era il massimo risultato che potevamo ottenere. Nel primo giro del Q3 avevo preparato qualcosa di diverso che non ha poi funzionato. Nel secondo giro invece ho messo tutto insieme a abbiamo preso la prima fila, il massimo che potevamo fare. Credo che domani comunque potremo sfidare le Red Bull. Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti sul long run, dobbiamo restare fiduciosi. Bearman? Oliver ha fatto un lavoro incredibile, con una sola sessione di prove sulle spalle. È andata molto bene, sarà una gara speciale per lui. Spero comunque che Sainz si riprenda presto“.

Perez: “oggi non potevo raggiungere la pole position, Verstappen è stato strepitoso. Non sono riuscito a migliorare tanto nell’ultimo giro, per questo ho mancato la prima fila. Verstappen ha fatto un giro strepitoso, non potevo raggiungere la pole. La gara sarà lunga e abbiamo possibilità di fare bene, con una lotta interessante e divertente. Le macchine vicine a noi sono tutte molto ravvicinate in quanto a valori, per questo sarà una bella gara“.