Formula 1, Marko in Mercedes? È la prima tessera del piano Verstappen

La stagione 2024 di Formula 1 è iniziata in maniera decisamente appassionante. Dentro e fuori dalla pista è sempre la Red Bull a restare sotto i riflettori. Ma se sulla natura di favorito per il Mondiale di Verstappen non avevamo dubbi, tutto il contorno di polemiche extra sportive hanno creato più di qualche crepa all’interno della scuderia.

Il caso Horner sembra aver avuto dei risvolti negativi anche su Helmut Marko, super consulente Red Bull, che rischia di essere sospeso dalla scuderia. Notizia che non ha fatto piacere a Max Verstappen. Un momento di caos del quale la Mercedes potrebbe decidere di approfittare.

Il piano per portare Verstappen in Mercedes: Wolff parte da Marko?

Interrogato sui rumor che vedrebbero Max Verstappen in Mercedes, Toto Wolff ha risposto spiegando di voler attendere sviluppi futuri. Non è un mistero che l’addio di Hamilton lasci un vuoto di vittorie e personalità nella scuderia, vuoto che il fenomeno olandese potrebbe riempire. Verstappen ha un contratto con Red Bull, ma ha già minacciato l’addio in caso di allontanamento di Marko. La domanda sorge spontanea: se il super consulente dovesse passare in Mercedes, Verstappen lo seguirebbe?

Il ‘piano’ sembra prendere forma. Toto Wolff, nonostante gli screzi del passato, ha teso la mano a Marko nel corso di un’intervista a Sky Deutschland: “noi non abbiamo una figura come quella di Helmut dai tempi di Lauda. Ci manca la nostra mascotte, quindi potremmo usare Marko. L’età è quella, ma non ha ancora un cappellino rosso: gliene potremmo dare uno“. Concetto rimarcato alla radiotelevisione austriaca ORF: “se Marko dovesse lasciare, sarebbe assolutamente una perdita per la Red Bull. Helmut era, o è, il nostro avversario preferito“.