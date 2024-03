Formula 1, l’analisi di Leclerc e lo sfogo via radio: “stanno dormendo tutti stasera!”

SportFair

Charles Leclerc ha chiuso in nona posizione le seconde libere del GP del Bahrain, che hanno dimostrato che, al momento, tanti piloti sono vicini. La differenza inizierà a vedersi oggi, con le qualifiche del GP del Bahrain, in programma alle 17.00.

Sensazioni positive per il monegasco della Ferrari: “mi aspettavo di essere lì con gli altri, sarei stato sorpreso del contrario. Il punto interrogativo è la Red Bull, dobbiamo vedere quanto sarà davanti. Ma non sono per nulla sorpreso dell’equilibrio visto in pista oggi. È stato comunque bello salire in macchina e iniziare a confrontarsi con gli altri dando per davvero il via alla stagione“, ha affermato Leclerc a fine giornata in Bahrain.

“Abbiamo ancora parecchio lavoro da fare, specie in termini di bilanciamento. Sono curioso di vedere in quale posizione ci troveremo domani“, ha concluso.

Non è mancato poi già qualche episodio antipatico in pista. Leclerc, infatti, si è lamentato di essere stato ostacolato da alcuni colleghi durante alcuni dei suoi giri veloci.

“Lance era in mezzo alla strada in curva 1, perché loro non guardano gli specchietti”, si è lamentato via radio Leclerc. “Ricevuto, l’ho visto”, ha risposto il suo ingegnere di pista, Xavier Marcos. “Ca**o, stanno tutti dormendo stasera!”, ha esclamato poco dopo il monegasco dopo un altro episodio simile al precedente.